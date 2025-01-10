Нужна политическая воля США: Песков озвучил условия встречи Путина с Трампом

Дмитрий Песков: Владимир Путин готов к встрече с Дональдом Трампом без условий

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин готов к встрече с будущим американским президентом Дональдом Трампом без каких-либо условий, сообщает ТАСС .

«Президент Путин неоднократно заявлял о своей открытости к контактам с международными лидерами, в том числе с президентом США, и в том числе с Дональдом Трампом», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что для встречи с российским лидером никакие условия не требуются. Для разговора с Путиным необходимы обоюдное желание и политическая воля вести диалог, а также стремление решать существующие проблемы с помощью диалога.

Ранее Трамп заявил, что Путин якобы изъявил желание встретиться с избранным президентом США. В настоящее время Вашингтон и Москва готовят встречу республиканца и российского лидера.