Трамп: Путин изъявил желание встретиться

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ТАСС: США и Россия готовят встречу Трампа и Путина

Вашингтон и Москва готовят встречу избранного американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, сообщает ТАСС.

«Трамп заявил, что Путин изъявил желание встретиться с ним и стороны ведут подготовку к такой встрече», — сказано в сообщении агентства.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что, Путин будет только приветствовать стремление Трампа к диалогу.

Трамп в свою очередь отмечал, что готов пообщаться с Путиным после официального вступления в должность президента США 20 января 2025 года.