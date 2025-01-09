Песков: Путин будет приветствовать волю Трампа к контактам с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, если воля к контактам избранного американского лидера Дональда Трампа сохранится, Владимир Путин будет только приветствовать это, сообщает РИА Новости .

«Он (Путин — ред.) неоднократно говорил о своей готовности к диалогу и о необходимости этого диалога», — отметил Песков.

Также официальный представитель Кремля подчеркнул, что на данный момент запросов на контакты от американской стороны не поступало. При этом Трамп отмечал, что готов пообщаться с Путиным, но только после официального вступления в должность президента США.

Ранее спецпосланник по Украине в администрации Трампа Кит Келлог заявил, что избранный американский лидер намерен завершить российско-украинский конфликт «как можно скорее». Он также подчеркнул, что решение Джо Байдена не вести переговоры с Путиным является самой большой ошибкой президента США.