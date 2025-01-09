Келлог: Трамп хочет завершить конфликт на Украине «как можно скорее»

Избранный президент США Дональд Трамп хочет завершить конфликт на Украине «как можно скорее», заявил спецпосланник по Украине в администрации Трампа Кит Келлог, сообщает ТАСС .

«Думаю, он сможет сделать это в ближайшей перспективе», — заявил он в интервью телеканалу Fox News.

Спецпосланник Трампа по Украине также отметил, что решение Байдена не вести переговоры с Путиным является самой большой ошибкой президента США.

По его словам, завершение конфликта на Украине важно для национальной безопасности США, Европы и всего мира.

В конце 2024 года СМИ сообщали, что Келлог планировал посетить Украину в кратчайшие сроки для того, чтобы приблизить завершение конфликта с Россией. Тогда он заявлял, что мир между двумя странами может наступить уже в 2025 году.

Ранее сообщалось, что Трамп провел телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. Лидеры двух стран обсудили конфликт на Украине и пришли к выводу, что пора искать пути его завершения, так как он длится слишком долго.