Трамп и Шольц в телефонном разговоре признали, что конфликт на Украине затянулся

Избранный президент США Дональд Трамп пообщался по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем. В ходе разговора политики двух стран признали, что украинский конфликт длится слишком долго и пора искать пути его завершения, пишет ТАСС .

Официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что основное внимание в ходе разговора Трампа и Шольца уделялось проблемам политики и безопасности в Европе.

Трамп и Шольц пришли к мнению, что украинский конфликт пора направить на путь мира, который будет честным, справедливым и устойчивым.

Ранее сообщалось, что Трамп может попытаться завершить украинский конфликт до конца 2024 года. По словам будущего советника американского президента Кит Келлог, у избранного лидера США есть для этого все необходимые ресурсы и возможности.