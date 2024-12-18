Келлог: Трамп до конца 2024 года может попытаться завершить украинский конфликт

Будущий советник избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что новый американский лидер может попытаться завершить украинский конфликт в последние две недели 2024 года, сообщает ТАСС .

По словам Келлога, у Трампа для этого есть все необходимое: и способы, и возможности. Будущий советник Трампа по Украине отметил, что президент США может попытаться, но точную дату, когда это может произойти, не назвал.

Келлог также заявил, что если Москва пригласит его, то обязательно приедет для сбора информации. Ранее он говорил, что главной его целью в работе на новой должности является способствование установления мира между Украиной и Россией.

Ранее Келлог в эфире американского телеканала сообщил, что Москва и Киев «абсолютно готовы» к переговорам об установлении мира и завершении конфликта.