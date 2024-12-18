Келлог заявил, что Россия и Украина готовы к переговорам о завершении конфликта

Будущий посланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Россия и Украина уже готовы к переговорам по завершению конфликта, пишет РИА Новости .

Келлог уверен, что обе страны абсолютно готовы к тому, чтобы начать переговоры об урегулировании вооруженного конфликта, который начался в феврале 2022 года. Такое мнение он выразил в эфире телеканала Fox News.

Келлог ранее заявлял, что его главная роль в новой должности — это сделать так, чтобы Россия и Украина начали переговоры о мире. При этом Киев уже неоднократно отказывался от переговоров с Москвой.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть себе ни Донбасс, ни Крым. По словам украинского лидера, у страны нет для этого необходимых сил.