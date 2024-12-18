«У нас нет сил»: Зеленский о «возвращении» Крыма и Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у украинцев «нет сил, чтобы вернуть» под свой контроль Крым и Донбасс. Вместе с тем политик отрицательно ответил на вопрос, может ли Киев отказаться от претензий на Донбасс и Крым «хотя бы временно», сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Зеленского французской газете Le Parisien.

«Мы можем рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества, чтобы заставить [президента РФ Владимира] Путина сесть за стол переговоров», — сказал украинский лидер, беседуя с журналисткой по видеосвязи.

Зеленский добавил, что Крым и Донбасс «де-факто» сейчас находятся под российским контролем. Ранее глава Украины неоднократно заявлял, что украинцы смогут «вернуть» себе эти территории.

Российский президент Владимир Путин ранее называл условия для мира на Украине. В их числе — вывод ВСУ из ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей, снятие антироссийских санкций, а также безъядерный, внеблоковый и нейтральный статус Украины.