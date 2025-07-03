сегодня в 11:15

Банда медвежат блокирует трассу и просит у водителей еду на Камчатке

Банда из трех медвежат в Камчатском крае блокирует трассу, выбегает к автомобилям и пытается забрать еду, рассказал РИА Новости внештатный охотинспектор регионального Минлесхоза Владимир Шаблий.

По его словам, медвежата лишились матери. Их планируют отгонять от проезжей части.

Водителям порекомендовали снижать скорость в местах, где встречали медвежат. Также порекомендовали не кормить хищников.

На опубликованной записи один медвежонок подбегает к едущей медленно машине и просит еду. Затем на дорогу выбегают второй и третий хищник.

Навскидку медвежатам по два-два с половиной года. По словам Шаблия, видно, что животные прикормленные.