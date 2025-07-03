Банда медвежат блокирует трассу и просит у водителей еду на Камчатке
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Банда из трех медвежат в Камчатском крае блокирует трассу, выбегает к автомобилям и пытается забрать еду, рассказал РИА Новости внештатный охотинспектор регионального Минлесхоза Владимир Шаблий.
По его словам, медвежата лишились матери. Их планируют отгонять от проезжей части.
Водителям порекомендовали снижать скорость в местах, где встречали медвежат. Также порекомендовали не кормить хищников.
На опубликованной записи один медвежонок подбегает к едущей медленно машине и просит еду. Затем на дорогу выбегают второй и третий хищник.
Навскидку медвежатам по два-два с половиной года. По словам Шаблия, видно, что животные прикормленные.