Заместитель главы Лосино-Петровского провела встречу с жителями Митянино

Заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Анна Божухина провела встречу с населением деревни Митянино, на которой обсуждались перспективы улучшения инфраструктуры и условий проживания, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе обсуждения были выдвинуты следующие предложения: Расширение дорожного полотна для повышения пропускной способности и обеспечения более комфортных условий для передвижения автотранспорта; Реализация мероприятий по организации уличного освещения для повышения уровня безопасности в вечернее и ночное время; Модернизация электрических сетей с целью повышения надежности электроснабжения; Создание многофункциональной спортивной площадки для организации активного отдыха и занятий спортом среди молодежи.

Также были затронуты вопросы газификации водоснабжения и дренажной системы.

В настоящее время муниципальная команда разрабатывает план мероприятий по реализации предложенных инициатив.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.