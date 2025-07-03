Раменский футбольный клуб «Леон Сатурн» готовится к матчу с «Зенитом-2»

Игра состоится в ближайшее воскресенье, 6 июля, на стадионе в Раменском. Начало матча запланировано на 16:00.

Болельщики могут приобрести билеты на матч в кассах стадиона или онлайн на официальном сайте клуба. Однако стоит учесть, что в связи с изменениями в организации прохода зрителей, юго-восточный вход и кассы со стороны парка будут закрыты в день матча. Проход на трибуны для болельщиков будет осуществляться только через юго-западные ворота со стороны бассейна.

Билеты на матч в субботу, 5 июля, будут продаваться с 15.00 до 18.00 в кассе Южной трибуны стадиона «Леон Арена». В день матча билеты будут продаваться с 14.00 в кассе Южной трибуны стадиона «Леон Арена» со стороны бассейна за наличный и безналичный расчет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.