Китай начал военные учения у острова Тайвань
Армия Китая начала военные учения «Совместный меч — 2024B» вокруг Тайваня
Фото - © Официальный аккаунт Восточной зоны боевого командования НОАК в социальной сети "Вичат"
Армия Китая начала военные учения «Совместный меч — 2024B» вокруг Тайваня, сообщает RT.
В маневрах принимают участие сухопутные и ракетные войска, военно-морской флот, военно-воздушные силы, указано в публикации.
Учения проводятся для отработки совместного штурма, блокирования и взятия под контроль ключевых портов и районов острова.
В сентябре Германия отправила два военных корабля через в Тайваньский пролив. Это вызвало негативную реакцию у Пекина.
Ранее сообщалось, что Китай может вернуть контроль над Тайванем без проведения активных военных действий против вооруженных сил островного государства.