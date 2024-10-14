Китай начал военные учения у острова Тайвань

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Армия Китая начала военные учения «Совместный меч — 2024B» вокруг Тайваня

Армия Китая начала военные учения «Совместный меч — 2024B» вокруг Тайваня, сообщает RT .

В маневрах принимают участие сухопутные и ракетные войска, военно-морской флот, военно-воздушные силы, указано в публикации.

Учения проводятся для отработки совместного штурма, блокирования и взятия под контроль ключевых портов и районов острова.

В сентябре Германия отправила два военных корабля через в Тайваньский пролив. Это вызвало негативную реакцию у Пекина.

Ранее сообщалось, что Китай может вернуть контроль над Тайванем без проведения активных военных действий против вооруженных сил островного государства.