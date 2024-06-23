CSIS: Пекин способен вернуть контроль над Тайванем посредством «карантина»
Китайские власти могут вернуть себе контроль на Тайванем без единого выстрела посредством «карантина», пишет РИА Новости со ссылкой на CNN.
Издание приводит доклад американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS). Аналитики помимо полномасштабного вторжения или военной блокады говорят и о третьем возможном варианте.
Береговая охрана КНР и другие полицейские морские службы безопасности могут организовать «полный или частичный карантин» на острове, в результате которого будут перекрыты жизненно важные поставки из-за ограниченного доступа в порты.
«Карантин (является — ред.) проводимой правоохранительными органами операцией по контролю морского или воздушного движения в пределах определенного района, в то время как блокада носит преимущественно военный характер», — сказано в публикации.
Аналитики CSIS отмечают, что США в таком случае окажутся в затруднительном положении, так как Вашингтон рискует стать для Китая инициатором военных действий в случае, если американские военные корабли или самолеты вмешаются в операцию.