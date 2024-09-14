Китайская армия обвинила Германию в эскалации напряжения в Тайваньском проливе

Отправка Германией двух военных кораблей в Тайваньский пролив и их проход через него привел к тому, что риски безопасности в этом районе увеличились. Об этом рассказал представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ли Си, сообщает RT .

Он добавил, что политические спекуляции начались после того, как рядом с берегами Тайваня прошли военный фрегат ФРГ «Баден-Вюртемберг» и судно снабжения «Франкфурт-на-Майне». По словам Ли Си, китайские войска следили за кораблями на всем пути их прохода.

«Поведение германской стороны повышает риски безопасности», — подчеркнул представитель НОАК.

Ранее сообщалось, что Китай может вернуть контроль над Тайванем с помощью «карантина». Для реализации этого плана даже не придется делать ни одного выстрела.