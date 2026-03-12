Ким Чен Ын с 13-летней дочкой постреляли из нового пистолета
Фото - © РИА Новости
Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с 13-летней дочерью Ким Чжу Э посетил ведущий оружейный завод республики. Они постреляли из нового пистолета и оценили его точность, сообщает «Подъем».
Ким Чен Ыну понравилась точность нового оружия. Лидер КНДР поблагодарил разработчиков.
Что касается дочери государственного лидера, ей всего 13 лет, но девочка регулярно появляется на мероприятиях вместе с отцом. Пользователи Сети считают, она может стать преемницей Ким Чен Ина. Недавно Ким Чжу Э стала куратором ракетной программы.
Ранее Ким Чен Ын подарил ведущим управляющим кадрам и военным командирам новейшие снайперские винтовки по случаю IX съезда партии. Он отметил, что за прошедшие 5 лет они оставались преданными своему долгу и историческим важным обязанностям, возложенным партией и революцией, Родиной и народом.
