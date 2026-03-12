Ким Чен Ын с 13-летней дочкой постреляли из нового пистолета

Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с 13-летней дочерью Ким Чжу Э посетил ведущий оружейный завод республики. Они постреляли из нового пистолета и оценили его точность, сообщает «Подъем» .

Ким Чен Ыну понравилась точность нового оружия. Лидер КНДР поблагодарил разработчиков.

Что касается дочери государственного лидера, ей всего 13 лет, но девочка регулярно появляется на мероприятиях вместе с отцом. Пользователи Сети считают, она может стать преемницей Ким Чен Ина. Недавно Ким Чжу Э стала куратором ракетной программы.

Ранее Ким Чен Ын подарил ведущим управляющим кадрам и военным командирам новейшие снайперские винтовки по случаю IX съезда партии. Он отметил, что за прошедшие 5 лет они оставались преданными своему долгу и историческим важным обязанностям, возложенным партией и революцией, Родиной и народом.

