Ким Чен Ын вручил снайперские винтовки военным командирам

«Товарищ Ким Чен Ын лично вручил ведущим руководящим кадрам и военным командирам новейшие снайперские винтовки», — говорится в сообщении.

Он отметил, что за прошедшие 5 лет они оставались преданными своему долгу и историческим важным обязанностям, возложенным партией и революцией, Родиной и народом.

Лидер КНДР добавил, что этот подарок — свидетельство абсолютного доверия.

Ранее сообщалось, что руководство КНДР во главе с Ким Чен Ыном назначило его несовершеннолетнюю дочь Ким Джу-хэ на ключевой пост в управлении ракетными войсками.

