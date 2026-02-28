Ким Чен Ын вручил снайперские винтовки военным командирам
Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил ведущим управляющим кадрам и военным командирам новейшие снайперские винтовки по случаю IX съезда партии, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Товарищ Ким Чен Ын лично вручил ведущим руководящим кадрам и военным командирам новейшие снайперские винтовки», — говорится в сообщении.
Он отметил, что за прошедшие 5 лет они оставались преданными своему долгу и историческим важным обязанностям, возложенным партией и революцией, Родиной и народом.
Лидер КНДР добавил, что этот подарок — свидетельство абсолютного доверия.
Ранее сообщалось, что руководство КНДР во главе с Ким Чен Ыном назначило его несовершеннолетнюю дочь Ким Джу-хэ на ключевой пост в управлении ракетными войсками.
