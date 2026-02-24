The Chosun Daily: Ким Чен Ын назначил 13-летнюю дочь главой ядерных сил КНДР

Согласно информации южнокорейских спецслужб, руководство КНДР во главе с Ким Чен Ыном назначило его несовершеннолетнюю дочь Ким Джу-хэ на ключевой пост в управлении ракетными войсками. Девочке присвоена должность «генерального директора ракетного подразделения», что рассматривается как шаг по установлению раннего контроля над армией, пишет URA.RU со ссылкой на The Chosun Daily.

По данным СМИ, 13-летняя дочь Ким Чен Ына уже принимает доклады от высшего военного командования и отдает соответствующие распоряжения. В Национальной разведывательной службе Южной Кореи данное назначение интерпретируют как часть процессов, связанных с планированием будущей передачи власти в стране.

Эксперты предполагают, что текущие события могут представлять собой «фазу подготовки преемника». Также разведкой зафиксированы случаи, когда Ким Джу-хэ выражала свою точку зрения по отдельным вопросам государственной политики.

Аналитики из Республики Корея отмечают, что формальный статус Ким Джу-хэ в структурах власти Пхеньяна пока окончательно не закреплен. Тем не менее, ее систематическое появление на важнейших военных мероприятиях и вовлеченность в обсуждение стратегических решений указывают на рост ее влияния. Особый интерес вызывает то, как будет отражена ее роль в документах предстоящего IX съезда Трудовой партии Кореи. В Сеуле этот форум рассматривают как возможную платформу для заявлений, касающихся преемственности.

Факт существования дочери руководителя КНДР был впервые официально обнародован северокорейскими государственными СМИ в ноябре 2022 года. Во время показательного запуска межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17» ее представили как «любимое дитя», показав рядом с отцом, однако имя тогда не называлось.

По оценкам южнокорейской разведки, текущая ситуация повторяет модель, ранее примененную к самому Ким Чен Ыну: его имя также не фигурировало в официальной риторике вплоть до сентября 2010 года, когда он получил генеральское звание и был утвержден в качестве официального наследника власти.

Ранее Ким Чен Ын вновь возглавил Трудовую партию страны. Об этом сообщило официальное Центральное телеграфное агентство Кореи.

