Лидер КНДР назначил 13-летнюю дочь главой ракетной программы

Лидер КНДР Ким Чен Ын назначил свою 13-летнюю дочь Ким Чжу Э главой ракетной программы страны, сообщает RT со ссылкой на The Chosun Daily.

Отмечается, что Ким Чжу Э будет курировать производство, связанное с военными разработками.

При этом официально пост занимает генерал Чан Чан Ха, а дочь Ким Чен Ына получает доклады от военных и отдает распоряжения.

Ранее подразделения ведущей ударной группы Корейской народной армии провели учения по запуску гиперзвуковых ракет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.