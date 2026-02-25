Лидер КНДР назначил 13-летнюю дочь главой ракетной программы
Лидер КНДР Ким Чен Ын назначил свою 13-летнюю дочь Ким Чжу Э главой ракетной программы страны, сообщает RT со ссылкой на The Chosun Daily.
Отмечается, что Ким Чжу Э будет курировать производство, связанное с военными разработками.
При этом официально пост занимает генерал Чан Чан Ха, а дочь Ким Чен Ына получает доклады от военных и отдает распоряжения.
Ранее подразделения ведущей ударной группы Корейской народной армии провели учения по запуску гиперзвуковых ракет.
