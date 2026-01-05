Ким Чен Ын заявил о наращивании ядерного сдерживания

КНДР провела учения по запуску гиперзвуковых ракет
Политика

Подразделения ведущей ударной группы Корейской народной армии провели учения по запуску гиперзвуковых ракет, сообщает ЦТАК.

За учениями лично наблюдал глава КНДР Ким Чен Ын. В ходе учений гиперзвуковые ракеты, запущенные из района Рекпхо в Пхеньяне, поразили цели на расстоянии 1000 километров в акватории Японского моря.

Ким Чен Ын отметил, что такие испытания являются «важной оборонно-технической задачей» и демонстрируют боеготовность ядерных сил КНДР. Он подчеркнул необходимость постоянного обновления наступательных вооружений как меры самообороны, а также важность демонстрации стратегических возможностей для сдерживания потенциальных противников.

По его словам, эта деятельность направлена на «постепенное повышение сил сдерживания ядерной войны» в ответ на современные геополитические кризисы.

