Ким Чен Ын заявил о наращивании ядерного сдерживания

За учениями лично наблюдал глава КНДР Ким Чен Ын. В ходе учений гиперзвуковые ракеты, запущенные из района Рекпхо в Пхеньяне, поразили цели на расстоянии 1000 километров в акватории Японского моря.

Ким Чен Ын отметил, что такие испытания являются «важной оборонно-технической задачей» и демонстрируют боеготовность ядерных сил КНДР. Он подчеркнул необходимость постоянного обновления наступательных вооружений как меры самообороны, а также важность демонстрации стратегических возможностей для сдерживания потенциальных противников.

По его словам, эта деятельность направлена на «постепенное повышение сил сдерживания ядерной войны» в ответ на современные геополитические кризисы.

