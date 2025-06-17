Стало известно об отправке Ким Чен Ыном тысяч новых военных в Курскую область

сегодня в 14:20

Лидер КНДР Ким Чен Ын отправит 1000 саперов и 5000 военных строителей в Курскую область, сообщил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу по итогам визита в Северную Корею. Армейцы помогут в разминировании территорий и восстановлении объектов, разрушенных украинскими войсками, сообщает ТАСС .

Кроме того, Москва и Пхеньян также создадут мемориалы в память о северокорейских военнослужащих, погибших при деоккупации Курской области. Ожидается, что в столице КНДР создадут соответствующий мемориальный комплекс с музеем.

«Главами наших государств принято решение об увековечивании подвига солдат Корейской народной армии, принимавших участие в боевых действиях», — пояснил Сергей Шойгу.

Тем временем между Пхеньяном и Москвой возобновили железнодорожное сообщение.