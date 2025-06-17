Стало известно об отправке Ким Чен Ыном тысяч новых военных в Курскую область
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Лидер КНДР Ким Чен Ын отправит 1000 саперов и 5000 военных строителей в Курскую область, сообщил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу по итогам визита в Северную Корею. Армейцы помогут в разминировании территорий и восстановлении объектов, разрушенных украинскими войсками, сообщает ТАСС.
Кроме того, Москва и Пхеньян также создадут мемориалы в память о северокорейских военнослужащих, погибших при деоккупации Курской области. Ожидается, что в столице КНДР создадут соответствующий мемориальный комплекс с музеем.
«Главами наших государств принято решение об увековечивании подвига солдат Корейской народной армии, принимавших участие в боевых действиях», — пояснил Сергей Шойгу.
Тем временем между Пхеньяном и Москвой возобновили железнодорожное сообщение.