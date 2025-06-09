РЖД возобновляют курсирование беспересадочных вагонов между Пхеньяном и Москвой

С 17 июня снова начнут курсировать беспересадочные вагоны между Пхеньяном и Москвой, а с 19 июня — между Пхеньяном и Хабаровском, сообщает пресс-служба РЖД в Telegram-канале .

Поезда между Пхеньяном и Москвой будут ходить два раза в месяц. Из Пхеньяна они будут отправляться 3 и 17 числа каждого месяца, а прибывать в Москву — 11 и 25 числа соответственно.

Из Москвы вагоны будут отправляться 12 и 26 числа каждого месяца. В столицу КНДР они будут прибывать 20 и 4 числа соответственно.

Данный беспересадочный ж/д маршрут является самым длинным в мире. Поезда будут преодолевать расстояние более 10 тыс. км, чтобы добраться из одной столицы в другую. Пассажирам предстоит провести в пути 8 суток.

С Хабаровском прямое беспересадочное сообщение будет осуществляться один раз в месяц: из Пхеньяна 19 и прибытием в Хабаровск 21 числа; из Хабаровска 21 и прибытием в Пхеньян 23 числа каждого месяца. В пути предстоит провести всего 2 дня.

Пассажиры будут перевозиться в купейных вагонах формирования железных дорог КНДР. Прямое ж/д сообщение между странами было прервано в 2020 году в связи с COVID-19.

Между тем с 1 мая Россия и Абхазия возобновили авиасообщение после 30-летнего перерыва. Первый рейс выполнила авиакомпания «ЮВТ аэро» по маршруту аэропорт Внуково — Сухум.