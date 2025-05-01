Россия и Абхазия возобновляют авиасообщение после 30-летнего перерыва
Прямое регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией возобновляется 1 мая после 30-летнего перерыва, сообщает РИА Новости.
Первый рейс выполнит авиакомпания «ЮВТ аэро» по маршруту «Внуково» — Сухум.
В Сухум также будут летать авиакомпании Ifly («Айфлай») из Москвы и «НордСтар» из Москвы и Красноярска.
iFly будет выполнять 14 еженедельных рейсов по маршруту Москва-Сухум. Nordstar получила разрешение на 7 рейсов в неделю Москва-Сухум и 3 рейса Красноярск-Сухум.
Параллельно запускается железнодорожное сообщение — скоростная электричка свяжет Абхазию с Сириусом. Поездка займёт около трёх часов при стоимости билета 360 рублей.
Аэропорт Сухума, не принимавший регулярные рейсы с 1993 года, прошёл модернизацию для соответствия современным стандартам безопасности.
Это решение стало частью комплексного плана по укреплению транспортных связей между Россией и Абхазией.