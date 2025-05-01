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Россия и Абхазия возобновляют авиасообщение после 30-летнего перерыва

Прямое регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией возобновляется 1 мая после 30-летнего перерыва, сообщает РИА Новости .

Первый рейс выполнит авиакомпания «ЮВТ аэро» по маршруту «Внуково» — Сухум.

В Сухум также будут летать авиакомпании Ifly («Айфлай») из Москвы и «НордСтар» из Москвы и Красноярска.

iFly будет выполнять 14 еженедельных рейсов по маршруту Москва-Сухум. Nordstar получила разрешение на 7 рейсов в неделю Москва-Сухум и 3 рейса Красноярск-Сухум.

Параллельно запускается железнодорожное сообщение — скоростная электричка свяжет Абхазию с Сириусом. Поездка займёт около трёх часов при стоимости билета 360 рублей.

Аэропорт Сухума, не принимавший регулярные рейсы с 1993 года, прошёл модернизацию для соответствия современным стандартам безопасности.

Это решение стало частью комплексного плана по укреплению транспортных связей между Россией и Абхазией.