Келлог озвучил потери в конфликте на Украине

Общие потери в ходе конфликта на Украине превысили 1 200 000 человек, утверждает спецпредставитель президента США Кит Келлог. По его словам, это число «значительно превышает» американские потери во Второй мировой войне, сообщает Газета.ru со ссылкой на эфир телеканала Fox Business.

Келлог не стал уточнять, на каких данных основываются его слова о потерях. Власти России и Украины пока не комментировали утверждения американского спецпредставителя.

Келлог также заявил, что президенты России, Украины и США Владимир Путин, Владимир Зеленский и Дональд Трамп в будущем могут провести встречу в Женеве. Переговоры трех лидеров станут возможны, когда Россия официально представит свой список условий для мирного соглашения по Украине, говорил спецпредставитель.

Ранее Келлог призывал немедленно прекратить огонь на Украине.