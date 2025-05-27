Келлог рассказал о возможной встрече Путина, Зеленского и Трампа

Келлог: Путин, Зеленский и Трамп могут встретиться в Женеве

Президенты России, Украины и США Владимир Путин, Владимир Зеленский и Дональд Трамп в будущем могут провести встречу в Женеве. Такое заявление сделал спецпредставитель американского лидера Кит Келлог, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на эфир Fox News.

По словам Келлога, встреча трех президентов в Швейцарии станет возможна, когда Россия официально представит свой список условий для мирного соглашения. Ранее США уже получили аналогичный перечень от Украины, заявил спецпредставитель Трампа.

«Как только мы все это составим, будет еще одна встреча, мы считаем, что она, возможно, состоится в Женеве. <…> Так что Женева может быть следующей остановкой, где встретятся все три главных лидера — Путин, президент Зеленский и президент Трамп, чтобы согласовать», — сказал Келлог.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Россия вскоре будет готова передать Украине свой проект документа с условиями урегулирования конфликта.