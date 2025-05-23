Лавров высказался о передаче Киеву проекта документа об урегулировании конфликта

Россия будет готова передать Украине свой проект документа, в котором будут прописаны условия урегулирования конфликта. Передача может состояться после того, как подойдет к концу обмен пленными, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости .

По словам министра, Москва привержена тем договоренностям, которые были достигнуты на переговорах в Стамбуле.

Он отметил, что Россия активно работает над проектом документа об урегулировании украинского конфликта. Российская стороная его сейчас завершает.

Лавров отметил, что Москва продолжит работу над документами с условиями и требованиями, необходимыми для заключения договоренностей с Украиной, несмотря на провокации.

Также он добавил, что поддержка некоторыми европейскими странами Украины могла повлиять на увеличение атак дронов ВСУ по гражданским объектом в России. На это указываю частые визиты европейских политиков в Киев. По словам министра, количество атак увеличилось именно после этих визитов.

Ранее Лавров объяснил, каким должен быть мирный договор по Украине. По его словам, соглашение должно гарантировать справедливый, крепкий и долгосрочный мир.