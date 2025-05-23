Лавров объяснил, каким должен быть мирный договор по Украине

Сейчас главная задача в вопросе урегулирования по Украине — подготовка надежного мирного договора, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По словам министра, соглашение должно гарантировать справедливый, крепкий и долгосрочный мир, сообщает ТАСС .

«Сейчас самое главное — это готовить мирный договор [с Украиной], который будет надежным и будет обеспечивать долгосрочный, устойчивый, справедливый мир без создания угроз безопасности кому бы то ни было, в данном случае — Российской Федерации», — подчеркнул министр.

Лавров добавил, что мирное соглашение также должно гарантировать соблюдение прав русскоязычных и этнических русских жителей Украины. В документе не должно быть «каких-либо поползновений на ущемление прав» русского населения этой страны в нарушение устава ООН, подчеркнул глава дипломатии РФ.

В ходе беседы с журналистами Лавров также объяснил, почему «неэлегантно» проводить новые российско-украинские переговоры в Ватикане. По его словам, все дело в том, что обе страны — православные, а Ватикан — это католическая площадка.