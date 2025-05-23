Лавров: Ватикану будет некомфортно принимать у себя представителей РФ и Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему встреча делегаций РФ и Украины в Ватикане будет неуместна. Все дело в том, что страны — православные, сообщает РИА Новости .

Лавров призвал не тратить время на обсуждение нереалистичного сценария встречи Москвы и Киева в Ватикане. Он считает, что будет «неэлегантно», если две православные страны станут обсуждать вопросы на католической площадке.

«Я думаю, для самого Ватикана будет не очень комфортно в этих условиях принимать делегации двух православных стран», — заявил Лавров.

Более того, глава МИД РФ напомнил о первопричинах украинского конфликта. Одна из них — уничтожение РПЦ киевским режимом.

Ранее политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров рассказал, что дезинформацию вокруг российского-украинских переговоров в Ватикане распространяют евроатлантические СМИ на фоне поражения «коалиции желающих» под руководством Лондона.