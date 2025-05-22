«Информация о следующем раунде российско-украинских переговоров, которые якобы должны состояться на площадке в Ватикане, активно распространяется западными средствами массовой информации — причем теми СМИ, которые ориентируются на Лондон и Брюссель, а не на нынешнюю вашингтонскую администрацию. Информацию о том, что эти переговоры состоятся, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Сергеевич Песков опроверг», — сказал Сипров.

По оценке политолога любопытно другое — для чего такая дезинформация сознательно распространяется евроатлантическими средствами массовой информации?

«Очевидно, что по итогам стамбульского раунда переговоров дипломатическое поражение потерпела сторона, которая сейчас полностью поддерживает Киев. А это так называемая „коалиция желающих“, которой руководит Лондон — в лице премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Среди лидеров этой коалиции — президент Франции Эммануэль Макрон, новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц и примкнувший к ним Дональд Туск», — рассказал эксперт.

Сипров указал на то, что после Стамбула эта замечательная публика находится в состоянии замешательства. Они просто не знают, какие шаги предпринять для того, чтобы компенсировать провальные для себя итоги стамбульских переговоров.

«Евроатлантисты оказались в своего рода ловушке. Они пытались выставить Россию инициатором конфликта и той стороной, которая всячески настаивает на продолжении конфликта. Хотя в действительности за продолжением войны с целью, вплоть до нанесения России военного поражения, стоят именно они. Стамбульские переговоры продемонстрировали, что и как есть на самом деле: евроатлантистов вывели на чистую воду, поэтому они сейчас вертятся, как уж на сковороде», — отметил политолог.