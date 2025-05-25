В США просят Россию прекратить огонь по Украине

Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети X, кратко написав: «Прекращение огня немедленно».

Его обращение прозвучало на фоне возобновления переговорного процесса между Москвой и Киевом — первый раунд переговоров состоялся 16 мая в Стамбуле. Инициатором диалога выступил президент России Владимир Путин, а украинская сторона согласилась на участие после призыва президента США Дональда Трампа. Ранее Владимир Зеленский заявлял, что переговоры возможны только после 30-дневного перемирия.

Однако на фоне дипломатических инициатив боевые действия только усиливаются. Как сообщает Reuters, российские войска нанесли крупнейший воздушный удар по Украине с начала СВО. Особенно мощной стала атака 24 мая, продолжавшаяся более шести часов с применением дронов «Герань» и баллистических ракет. Одной из вероятных целей называли завод «Антонов», производящий дроны для ВСУ.