ВС РФ атаковали баллистическими ракетами военное предприятие «Антонов» в Киеве

Российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по одному из главных военных предприятий Украины — заводу «Антонов» в Киеве. Там собирают БПЛА для ВСУ, сообщает SHOT .

Ночью в ряде украинских областей были слышны взрывы. Военные корреспонденты рассказывали об атаках по военным объектам. Пожар зафиксировали и на территории «Антонова», который входит в структуру «Укроборонпром».

Во времена СССР завод был одним из самых крупных по изготовлению самолетов. В наше время на его территории украинцы создают беспилотники, которые применяются для атак по России. Минобороны РФ официально удар не подтверждало.

Помимо этого, ночью были поражены украинские военные объекты в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Ранее сообщалось, что за полчаса ВСУ нанесли удары по Белгородской области 10 дронами. Их удалось сбить российским силам ПВО.