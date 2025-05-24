ВС РФ атаковали баллистическими ракетами военное предприятие «Антонов» в Киеве
Российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по одному из главных военных предприятий Украины — заводу «Антонов» в Киеве. Там собирают БПЛА для ВСУ, сообщает SHOT.
Ночью в ряде украинских областей были слышны взрывы. Военные корреспонденты рассказывали об атаках по военным объектам. Пожар зафиксировали и на территории «Антонова», который входит в структуру «Укроборонпром».
Во времена СССР завод был одним из самых крупных по изготовлению самолетов. В наше время на его территории украинцы создают беспилотники, которые применяются для атак по России. Минобороны РФ официально удар не подтверждало.
Помимо этого, ночью были поражены украинские военные объекты в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.
Ранее сообщалось, что за полчаса ВСУ нанесли удары по Белгородской области 10 дронами. Их удалось сбить российским силам ПВО.