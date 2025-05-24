За полчаса ВСУ атаковали Белгородскую область десятью дронами

Белгородская область снова подверглась беспилотной атаке со стороны представителей киевского режима. Средствами ПВО утром 24 мая сбиты сразу 10 дронов, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ .

Противник обстреливал Белгородскую область в период с 8:00 до 8:30 по московскому времени. Всего за полчаса ВСУ направили в российский регион 10 беспилотников.

Все вражеские объекты успешно ликвидированы дежурными средствами ПВО. Известно, что ВСУ использовали беспилотники самолетного типа.

Ранее Минобороны сообщало, что в ночь на 24 мая и ранним утром этого же дня ВСУ не останавливали попытки атаковать Белгородскую область. За вышеуказанный период средства ПВО ликвидировали 64 дрона.