Минобороны РФ: средства ПВО ночью и утром уничтожили 94 БПЛА ВСУ

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Средства противовоздушной обороны ВС РФ ночью и утром уничтожили 94 украинских БПЛА. Они были самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.

64 беспилотника сбили над Белгородской областью, 24 над Брянской. По два БПЛА ликвидировали над Курской и Липецкой.

По одному беспилотнику сбили над Воронежской и Тульской областями.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сказал, что беспилотники были уничтожены и упали на территорию промышленной зоны в Ельце. Обошлось без жертв.