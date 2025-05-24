Минобороны РФ: средства ПВО ночью и утром уничтожили 94 БПЛА ВСУ
Средства противовоздушной обороны ВС РФ ночью и утром уничтожили 94 украинских БПЛА. Они были самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.
64 беспилотника сбили над Белгородской областью, 24 над Брянской. По два БПЛА ликвидировали над Курской и Липецкой.
По одному беспилотнику сбили над Воронежской и Тульской областями.
Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сказал, что беспилотники были уничтожены и упали на территорию промышленной зоны в Ельце. Обошлось без жертв.