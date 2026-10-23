В Воскресенске провели этап чемпионата по настольной игре «Мое Подмосковье»

Муниципальный этап областного чемпионата по настольной игре «Мое Подмосковье» собрал 12 команд 21 октября в ДК «Химик» в Воскресенске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участников турнира приветствовали депутаты округа Сергей Слепов, Дмитрий Муконин и Андрей Баранов. Они призвали школьников продолжать изучать родной край.

Игру «Мое Подмосковье» разработали к 30-летию Московской областной думы. Она позволила школьникам проверить знания и узнать новые факты об истории, культуре и природе региона. Эксперты-координаторы следили за честностью состязания.

Победила команда гимназии № 1, которая представит Воскресенск на региональном этапе. Второе место заняла команда школы «Вектор», третье — лицея имени Н. И. Макарова. Председатель местного отделения «Движения первых» Анна Богданова вручила командам награды и поздравила участников.

В категории «Среднее профессиональное образование» на региональном уровне выступит команда Воскресенского колледжа.

«Игра «Мое Подмосковье» стала еще одним из вариантов изучения школьниками родного региона, ведь даже те, кто с самого рождения проживают в Подмосковье, смогли открыть для себя очень много нового», — отметил депутат округа Сергей Слепов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.