Разговаривать нельзя воевать: кто может стать переговорщиком с Россией от Европы и есть ли в этом смысл

Что известно о кандидатах на роль переговорщика от ЕС и что об этом думают в России, читайте в материале РИАМО.

Кого в Европе рассматривают для переговоров с Россией: пять кандидатов

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Британское издание The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники назвало пять фамилий, которые рассматриваются на роль европейских представителей в диалоге с Россией:

премьер Италии Джорджа Мелони;

президент Финляндии Александр Стубб;

президент Чехии Петр Павел;

премьер Дании Метте Фредериксен;

премьер Норвегии Йонас Гар Стёре.

С кандидатами, по данным газеты, уже связывались.

Толчком стали события последних недель. Вашингтон приостановил часть санкций против Москвы и согласовал импорт российского дизельного топлива, а в среду спецпосланник американского президента Стив Уиткофф объявил, что трехсторонние переговоры США, Украины и России возобновятся в ноябре. В европейских столицах это прочитали как сигнал: процесс движется без них.

Мелони, Стубб, Павел, Фредериксен и Стёре: что известно о кандидатах

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Итальянский премьер Джорджа Мелони в январе текущего года призывала Европу начать диалог с Россией, предварительно выработав общую позицию.

Финский президент Александр Стубб известен тесными отношениями с Дональдом Трампом, которые он поддерживает во многом благодаря общей любви к гольфу.

Президент Чехии Петр Павел имеет опыт работы в руководстве НАТО и переговоров с российскими военными.

Премьер Норвегии Йонас Гар Стёре принимал участие во встрече формата «Киев — Вашингтон — европейцы» в Осло, где сидел за одним столом с Зеленским и Уиткоффом.

Наибольшие вопросы вызывает фигура датского премьера Метте Фредериксен – она известна как один из самых жестких сторонников поддержки Киева в ЕС.

По словам одного из источников The Telegraph, наиболее вероятным вариантом является назначение не одного, а целой группы переговорщиков. Это позволит избежать соперничества между отдельными странами за право представлять Европу — а также риска, что отдельной кандидатуре дадут отвод.

Какова реакция российской стороны на переговоры с Европой

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21 октября, комментируя участие Александра Стубба в переговорах в Осло, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если президент Финляндии «может повторять только общую европейскую позицию, то вряд ли это может стать конструктивным вкладом».

Через два дня, уже после выхода в свет материала The Telegraph, Песков отметил, что смысл участия спецпосланника от Евросоюза в переговорах по украинскому урегулированию зависит от того, какую позицию займут в Брюсселе.

22 октября замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на Нижегородском экономическом форуме, заявил, что «европейская группа на сегодня занимает максимально антироссийски заряженную, максимально воинственную и в связи с этим – весьма опасную позицию».

Президент России Владимир Путин еще 9 мая 2026 года назвал экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера предпочтительным переговорщиком для диалога России и Европы.

«Не наше дело определять переговорщика. Но, естественно, наше дело – встречаться с тем или иным субъектом сегодняшней политики Западной Европы или нет», – отметил российский лидер.

Как политологи оценивают перспективы переговоров России и Европы

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Ярослав Игнатовский, политический консультант, эксперт ЭИСИ, в комментарии для «Взгляда» высказал мнение, что активизировавшийся в ЕС поиск кандидатуры переговорщика с Москвой – не более чем предмет политической риторики и торга.

«Концептуально нет никакой разницы, кто будет выступать в этой роли – президент Финляндии, премьер-министр Норвегии или кто-либо еще. Реальный интерес Евросоюза сводится к “заморозке” конфликта по текущей линии фронта, чтобы нарастить военные возможности и впоследствии вновь активизировать боевые действия. Исходя из их позиции, пока разговаривать, судя по всему, не о чем», – полагает эксперт.

Схожей точки зрения придерживается политолог Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

«Москва может рассмотреть посредничество и Александра Стубба, и представителей Норвегии – но лишь в том случае, если оно будет по-настоящему конструктивным. Если европейские лидеры будут выдвигать ультимативные инициативы или требования о неких репарациях, то на нынешнем переговорном треке Россия имеет полное право игнорировать ЕС», – отметил собеседник «Взгляда».