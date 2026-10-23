Ногинская больница получила новое оборудование для эндоскопии

Ногинская больница получила эндовидеоларингоскоп для сложной интубации и гибкий бронхоскоп с осветителем и отсасывателем. Оборудование передали врачам на улице Комсомольской, 59, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Эндовидеоларингоскоп предназначен для интубации трахеи в сложных клинических случаях, когда стандартная методика затруднена. Гибкий бронхоскоп позволяет детально осматривать дыхательные пути, выявлять патологии на ранних стадиях и проводить диагностические манипуляции. Цифровые технологии обеспечивают высокое качество визуализации и позволяют записывать исследование.

Медтехнику закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Современное эндоскопическое оборудование дает возможность повысить качество диагностики, что особенно важно для выявления заболеваний на ранних стадиях, а также выполнять малоинвазивные операции, способствующие более быстрому восстановлению пациентов. С начала года в больницы региона поступила 231 единица такой медтехники на сумму более 2 млрд рублей», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Записаться на прием к специалисту можно через регистратуру поликлиники, по телефону кол-центра или на портале «Здоровье» Московской области.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга», — сказал губернатор Андрей Воробьев.