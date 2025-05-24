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Артамонов: беспилотники приземлились в промышленной зоне Ельца под Липецком

Украинские беспилотники были сбиты российскими средствами ПВО и упали на территорию промзоны в Ельце. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Согласно предварительным данным, жертв нет.

На месте падения трудятся сотрудники служб. Еще есть риск повторных ударов беспилотников.

Ранее украинские боевики нанесли удар по Ельцу в Липецкой области. Во время атаки были повреждены 20 квартир.