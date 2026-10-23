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RT опубликовал кадры первого звонка семье бойца после обмена с Украиной

Спецоперация

Фото - © RT

Российский боец после возвращения из плена впервые поговорил с семьей по телефону. Он сообщил близким, что скоро будет дома, передает RT.

23 октября Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «270 на 270». Объединенные Арабские Эмираты выступили посредником при обмене.

«Нас всех обменяли, так что скоро буду дома», — сказал вернувшийся российский военный близким во время телефонного разговора.

Российские военные, вернувшиеся из плена на Украине, пока находятся в Беларуси.

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