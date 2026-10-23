В Можайском округе заложили питомник, который может стать крупнейшим в Европе

Питомник хвойных деревьев «Наследие» заложили 23 октября в деревне Клементьево Можайского округа. Его площадь планируют довести до 200 гектаров и вырастить там 390 тыс. деревьев, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Акция прошла по инициативе Всероссийского общества охраны природы. Организовать посадку помогли Минэкологии и Минсельхоз Московской области, а также администрации Можайского и Рузского округов. Питомник может стать крупнейшим в Европе.

Утром в Клементьеве собрались местные жители, волонтеры и экоактивисты. Им выдали необходимый инвентарь и молодые саженцы хвойных растений, в том числе туи и голубые ели.

Организаторы и активисты считают, что питомник важен не только для лесовосстановления и озеленения. Совместная работа помогает экологическому воспитанию и образованию, сохранению традиционных ценностей и возрождению традиции общими силами заниматься полезным делом. Поэтому питомник символически назвали «Наследие».

Член президиума Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов отметил, что участие взрослых и детей в посадках дает региону не только новый лес, но и ответственное поколение, которое будет его сохранять.

«Посади дерево, построй дом, вырасти сына — эти слова знакомы каждому. Мы решили начать с первого шага и открыть для молодежи путь во взрослую осознанную жизнь», — сказал Усманов на открытии.

Участники отметили, что работать было комфортно: на площадке собрались единомышленники, неравнодушные к подмосковной природе и судьбе лесов. На территории питомника площадью около 200 гектаров планируют выращивать в общей сложности 390 тыс. деревьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.