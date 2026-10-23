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Соучастника Треповой* приговорили к пожизненному по делу о теракте в Петербурге

Соучастника Дарьи Треповой* Юрия Денисова заочно приговорили к пожизненному сроку. Наказание будет отсчитываться с момента его задержания, сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Решение вынес 1-й Западный окружной военный суд Петербурга. В том числе 39-летнему Денисову назначили штраф в 1 млн рублей.

По версии следствия, именно он передал Треповой* бюст, в котором была бомба. 2 апреля 2023 года девушка принесла его на встречу с военкором Владленом Татарским, который погиб во время взрыва. 52 человека пострадали.

Также мужчина пытался организовать теракт на территории Донецкой Народной Республики в сентябре 2024 года. Преступление пресекли сотрудники правоохранительных органов.

После теракта Денисов успел скрыться за границей. Сама Трепова* получила 27 лет колонии.

* Внесена в список террористов и экстремистов в России.

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