Артамонов: в Ельце Липецкой области из-за удара БПЛА получили урон 20 квартир

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В Ельце Липецкой области из-за падения обломков беспилотника на многоквартирный дом были повреждены 20 квартир. Одна из них получила самый большой урон, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

Восстановление необходимо крыше дома, а также окнам. Мужчина, чья квартира получила наибольший урон, не пострадал из-за осколков. Он временно отправится жить к близким.

Артамонов пообещал оказать помощь с восстановлением дома. Тех, кто пострадал, поддержат. Среди поступивших в больницу сотрудников предприятия нет тяжелых случаев.

После падения беспилотников в Ельце Липецкой области произошло возгорание в промышленной зоне. Медпомощь оказалась нужна восьми людям. За их состоянием следят доктора.