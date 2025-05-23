Артамонов опроверг слухи об утечке опасных веществ после пожара

сегодня в 04:11

В Ельце после падения дрона пострадали восемь человек

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о последствиях падения беспилотника в Ельце

«В результате возгорания в промышленной зоне медицинская помощь потребовалась восьми гражданам, все они находятся под наблюдением врачей», — заявил глава региона.

Он категорически опроверг распространяющуюся в соцсетях информацию об опасных выбросах.

Часть обломков беспилотного аппарата повредила кровлю жилого дома. Жильцы были немедленно эвакуированы, разрушений конструкций нет, подчеркнул Артамонов.

Сейчас на месте работают специалисты МЧС и взрывотехники. Губернатор призвал горожан сохранять бдительность:, так как над территорией продолжают работать системы ПВО.