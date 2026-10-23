В Королеве открыли Школу креативных индустрий

Школа креативных индустрий начала работу 22 октября на базе Детской школы искусств в Королеве. На направления «Звукорежиссура» и «Дизайн» уже набрали 40 учащихся 12–17 лет, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Новое отделение открыли по государственной программе «Культура и туризм Подмосковья» на 2023–2030 годы. Ученики будут создавать креативные продукты и проекты на стыке индустрий, анализировать творческие кейсы, осваивать проектную и исследовательскую деятельность, решать художественные и организационные задачи.

Студию звукорежиссуры оснастили звукоизоляционной кабиной, конденсаторным микрофоном, цифровым проигрывателем с функцией миди-контроллера, портативными компьютерами с программами для записи и редактирования звука, радиомикрофонами, динамическими наушниками и вспомогательным оборудованием.

Для студии дизайна закупили компьютеры с программами для 4D- и 3D-моделирования, векторной и растровой графики, графические и выездные планшеты, устройство для печати и сканирования, 3D-сканер и 3D-принтер. Лазерный станок с числовым программным управлением позволит выполнять гравировку по дереву, фанере, органическому стеклу, коже, керамике и другим материалам.

Это третья школа креативных индустрий, открытая в Подмосковье в 2026 году. В августе такая школа появилась на базе Дубненской детской школы искусств, в сентябре — в Ивантеевке на базе Пушкинской детской школы искусств.

Новое отделение расширит образовательные возможности детей и подростков, свяжет классическое художественное образование с современными креативными профессиями. Оборудование позволит осваивать практические навыки, востребованные в организациях и на производствах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.