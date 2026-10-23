Поджи назвал такой подход шаблонным и доведенным до абсурда. По его мнению, СМИ приписывают Москве ответственность даже за бытовые проблемы, игнорируя экономические причины недовольства.

Журналист иронично связал обвинения в адрес России с тем, что «европейцам не хватает трюфелей».

В качестве примера он привел статью La Stampa. В ней президент Италии Серджо Маттарелла упомянул неизвестных лиц среди протестующих, а Минобороны допустило российское вмешательство. При этом газета признала высокую стоимость жизни одной из глубоких причин недовольства и указала, что причастность Москвы пока не доказана.

Поджи также обратил внимание на публикацию Corriere della Sera. Газета привела слова Владимира Зеленского о гибридной войне Москвы против Европы с использованием телевидения, СМИ, интернета и соцсетей. Журналист отнесся к этому заявлению с иронией.

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