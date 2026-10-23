USD
Доллар США
81,13
-1.03 %
EUR
Евро
91,14
-0.87 %
CNY
Китайский Юань
12,15
-1.10 %
GBP
Фунт стерлингов
108,58
-1.06 %

«Не хватает трюфелей»: европейский журналист — об обвинениях России в протестах

Политика

Итальянский журналист Фабрицио Поджи в колонке для L’AntiDiplomatico осудил стремление европейских медиа объяснять протесты российским вмешательством, сообщает «Царьград».

Поджи назвал такой подход шаблонным и доведенным до абсурда. По его мнению, СМИ приписывают Москве ответственность даже за бытовые проблемы, игнорируя экономические причины недовольства.

Журналист иронично связал обвинения в адрес России с тем, что «европейцам не хватает трюфелей».

В качестве примера он привел статью La Stampa. В ней президент Италии Серджо Маттарелла упомянул неизвестных лиц среди протестующих, а Минобороны допустило российское вмешательство. При этом газета признала высокую стоимость жизни одной из глубоких причин недовольства и указала, что причастность Москвы пока не доказана.

Поджи также обратил внимание на публикацию Corriere della Sera. Газета привела слова Владимира Зеленского о гибридной войне Москвы против Европы с использованием телевидения, СМИ, интернета и соцсетей. Журналист отнесся к этому заявлению с иронией.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.