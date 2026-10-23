«Народу нужен»: Лукашенко пообещал развивать общественный транспорт

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что общественный транспорт останется востребованным во всем мире. Он выступил 23 октября на совещании о развитии отрасли, сообщает «Царьград» .

Лукашенко напомнил: несколько десятилетий назад существовало мнение, что рост числа личных автомобилей снизит потребность в общественном транспорте. По его словам, жизнь опровергла эти ожидания.

«Сегодня ситуация резко изменилась. Конкурент этот остался. Но есть твердое понимание, что от пассажирского транспорта мировое сообщество никуда не денется. В любой стране общество будет использовать пассажирский транспорт. За время моего президентства эта проблема уже разрешилась. Пассажирскому транспорту быть. Мы будем его развивать. Развивать будем на всю катушку. Потому что народу этот транспорт нужен», — отметил глава РБ.

Президент подчеркнул, что личные автомобили и средства индивидуальной мобильности по-прежнему создают серьезную конкуренцию общественному транспорту. По его словам, практически каждая семья имеет один автомобиль, а некоторые — два. При этом велосипеды и самокаты привлекают людей на фоне растущего интереса к здоровому образу жизни.

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