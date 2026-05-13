Картаполов: ракета «Сармат» дает России фору в 10–20 лет перед другими странами

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что новейшая межконтинентальная ракета «Сармат» дает России фору в 10–20 лет перед другими странами, сообщает SHOT .

По словам парламентария, стратегический ракетный комплекс обладает несколькими ключевыми преимуществами — он мощный, не ограничен дальностью, преодолевает любую существующую и перспективную систему ПВО. Создание таких вооружений требует знаний и технологий, доступных ограниченному числу стран. Ядерные боеголовки являются ключевым элементом комплекса.

«Поэтому пусть (другие страны — ред.) думают», — заключил Картаполов.

Ранее российские войска стратегического назначения провели успешный пуск новейшей ракеты «Сармат». Об этом командующий РВСН Сергей Каракаев доложил главе государства Владимиру Путину.

