Картаполов ответил, сможет ли Украина «за недели» создать ядерную бомбу

сегодня в 18:04

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что перспектива создания Украиной ядерной бомбы абсолютно исключена. По его словам, у Киева нет для этого ни оборудования, не материалов, ни компетенций, сообщает РИА Новости .

Однако, как предупредил генерал Картаполов, на Украине могут создать «грязную бомбу». Несмотря на это, Россия учитывает любой сценарий развития событий, добавил законодатель.

Издание Bild со ссылкой на неназванного украинского чиновника заявило, что Киеву понадобится «всего несколько недель», чтобы сделать первую ядерную бомбу. Собеседник журналистов утверждал, что у украинцев есть «материал, знания», чтобы создать ядерное вооружение.

17 октября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что единственной альтернативой вступлению Киева в НАТО является именно обладание ядерным вооружением