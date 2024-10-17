Зеленский объявил единственную альтернативу НАТО для Украины

У Украины должно быть либо ядерное оружие, либо место в НАТО — Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что единственной альтернативой членства в НАТО для его страны будет обладание ядерным оружием. По словам политика, он поднимал этот вопрос во время сентябрьской встречи с экс-главой США Дональдом Трампом, сообщает ТАСС .

«Какой же выход? Или у Украины будет ядерное оружие, или мы должны быть в каком-либо альянсе», — сказал Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции после выступления на саммите Евросоюза.

Лидер Украины добавил, что сейчас НАТО — это единственный «работающий» военный альянс в мире.

Тем временем бывший главнокомандующий ВСУ и действующий посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Киеву «почти невозможно» выйти из «затяжной войны». Экс-главком также обвинил западных партнеров Украины в том, что из-за недостаточных поставок оружия от них контрнаступление ВСУ оказалось неудачным.