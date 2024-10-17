«Почти нет шансов»: Залужный сделал громкое заявление о конфликте с Россией

Бывший главнокомандующий ВСУ и украинский посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что у Украины практически нет шансов выйти из «затяжной войны». Он также считает, что украинцы не возымели существенных успехов во время контрнаступления на фронте, сообщает ТАСС со ссылкой на The Kyiv Independent.

По словам Залужного, в неудачном контрнаступлении ВСУ виноваты западные партнеры Украины. Экс-главком украинских ВС отметил, что Киев еще в 2023 году не получил от Запада того объема оружия, которого было бы достаточно для ведения боевых действий против России.

«В результате мы оказались в состоянии затяжной войны. По моему личному мнению, выход из этой затянувшейся войны видится <…> почти невозможным», — заявил Залужный в ходе выступления в Королевском институте международных отношений.

В ноябре 2023 года тогдашний главком ВСУ дал интервью газете The Economist. В нем Залужный называл состояние дел на фронте «патовой ситуацией».