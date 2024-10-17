сегодня в 17:31

Bild заявила о возможном создании Украиной ядерного оружия для удара по РФ

Украина в течение нескольких недель способна создать ядерное оружие, которым ударит по России. Такая информация содержится в статье издания Bild, которое ссылается на пожелавшего сохранить анонимность украинского чиновника, сообщает РИА Новости .

Собеседник журналистов сказал, что для создания ядерной бомбы у Киева есть «материал, знания».

«Если приказ будет отдан, нам понадобится всего несколько недель, чтобы сделать первую бомбу», — сказал неназванный чиновник.

Добавляется, что это заявление было сделано еще несколькими месяцами ранее в ходе закрытого брифинга, на котором присутствовал корреспондент Bild.

17 октября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что единственной альтернативой вступлению Киева в НАТО является именно обладание ядерным вооружением. По словам политика, Североатлантический альянс — пока единственное «работающее» военное объединение в мире.