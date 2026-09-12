Европейские лидеры предали свои народы и ведут их к войне, в которой видят решение всех проблем. Об этом заявил журналист Такер Карлсон, сообщает RT .

По его словам, жители некоторых европейских стран ненавидят своих лидеров. Людей беспокоит ухудшающееся экономическое положение, низкие демографические показатели и т. д. Но у лидеров стран, в том числе Германии и Британии, нет решения этих проблем.

«Они действительно предали свои народы — они не делают лучше жизнь собственных граждан. И они это знают», — сказал Карлсон в интервью ведущему программы Going Underground на RT Афшину Раттанзи.

По словам журналиста, некоторые европейские лидеры стремятся к войне, потому что видят в ней решение всех проблем. Карлсон отметил, что для них это единственный способ, который поможет политикам завоевать общественную поддержку и установить контроль над своим населением.

Журналист добавил, что все идет к тому, что страны Европы превратятся в «полицейские государства». По его словам, Британия уже «является полицейским государством».

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