Карлсон обвинил лидеров Европы в предательстве собственных народов
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Европейские лидеры предали свои народы и ведут их к войне, в которой видят решение всех проблем. Об этом заявил журналист Такер Карлсон, сообщает RT.
По его словам, жители некоторых европейских стран ненавидят своих лидеров. Людей беспокоит ухудшающееся экономическое положение, низкие демографические показатели и т. д. Но у лидеров стран, в том числе Германии и Британии, нет решения этих проблем.
«Они действительно предали свои народы — они не делают лучше жизнь собственных граждан. И они это знают», — сказал Карлсон в интервью ведущему программы Going Underground на RT Афшину Раттанзи.
По словам журналиста, некоторые европейские лидеры стремятся к войне, потому что видят в ней решение всех проблем. Карлсон отметил, что для них это единственный способ, который поможет политикам завоевать общественную поддержку и установить контроль над своим населением.
Журналист добавил, что все идет к тому, что страны Европы превратятся в «полицейские государства». По его словам, Британия уже «является полицейским государством».
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